Sexuelle Gesundheit: Arbeitskreis in Würzburg stellt sich vor

Die Nachfrage zum Thema sexuelle Gesundheit sei in den vergangenen Jahren gestiegen, weil die Menschen ein stärkeres Bewusstsein dafür entwickelt haben. Das beobachtet der Arbeitskreis "Sexuelle Gesundheit" in Würzburg. Umso wichtiger sei es, dass fachkundige Beratungsstellen Auskunft im geschützten Rahmen geben können.

"Schweigen ist Silber – Reden ist Gold"

Der Arbeitskreis hat sich 2019 mit dem Anliegen zusammengeschlossen durch eine bessere Vernetzung vorhandene Beratungsangebote zu verstärken und Aufklärung zu leisten. Über Sexualität zu sprechen falle vielen Menschen nach wie vor schwer: "Wir sind zwar alle aufgeklärt und die Medien sind voll mit dem Thema – trotzdem sind ernsthafte Gespräche eher selten", sagt Maria Bakonyi, Sozialpädagogin bei der Beratungsstelle von profamilia in Würzburg. Deshalb lautet das Motto des Arbeitskreises zum diesjährigen Welttag für sexuelle Gesundheit am 4. September "Schweigen ist Silber – Reden ist Gold".

Kostenlose und vertrauliche Beratung

Wenn etwa Schwierigkeiten auftreten würden in der eigenen Sexualität, in der Partnerschaft oder Schwangerschaft, komme häufig die Frage auf: Wo kann ich mich hinwenden? Wem kann ich mich anvertrauen? "Die Beratungsstellen im Arbeitskreis bieten kostenlose, vertrauliche psychosoziale Beratung an, bei Bedarf auch anonym." Man wolle Raum schaffen, um Entscheidungsprozesse zu begleiten: von sexueller Unlust und Erektionsstörungen bis hin zum Schwangerschaftsabbruch. Sie sind mit Beratungsangeboten in den Landkreisen Würzburg, Kitzingen und Main-Spessart sowie in der Stadt Würzburg vertreten.

Sexualpädagogik an Schulen

Brigitte Hein ist als Mitarbeiterin des Gesundheitsamts von Stadt und Landkreis Würzburg eigentlich viel in Schulen unterwegs gewesen – wegen der Corona-Pandemie war das nicht möglich. "Sexualpädagogik ist extrem wichtig. Wir wollen die Kinder und Jugendlichen befähigen, eine Sprache zur eigenen Sexualität, Pubertät oder sexuellen Orientierung zu entwickeln", sagt sie. Und das falle vielen in einem geschützten Rahmen leichter als mit den Eltern oder Lehrkräften.

Corona und das Sexualleben

Im Bereich der HIV/Aids-Beratung Unterfranken der Caritas beeinträchtige die Corona-Pandemie vor allem die persönlichen Treffen der Klientinnen und Klienten, sagt Sozialarbeiter Florian Pfaller. "Der soziale Kontakt fehlt den Menschen jetzt sehr." Die Themen von Betroffenen, Angehörigen, Ratsuchenden und Fachkräften seien in den vergangenen anderthalb Jahren vielfältig gewesen. Etwa inwieweit eine Coronainfektion eine HIV-Infektion verschlimmert. Aber auch psychische Belastungen seien immer wieder zur Sprache gekommen, zum Beispiel wie man die Corona-Auflagen mit dem Bedürfnis nach sexueller Nähe in Einklang bringen soll.

Welttag für Sexuelle Gesundheit

Der Welttag für Sexuelle Gesundheit wird seit elf Jahren am 4. September begangen. Es soll nicht nur Augenmerk auf HIV/Aids und sexuell übertragbare Krankheiten gelegt werden, sondern die sexuelle Gesundheit umfasse auch Liebe, Partnerschaft, Sexualität und Schutz vor sexueller Gewalt. Mit dem Motto "Schweigen ist Silber – Reden ist Gold" weist der Arbeitskreis auf diesen Tag hin und ermutigt, offen über das Thema zu sprechen.