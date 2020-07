Sexuelle Belästigung einer 13-Jährigen im Regionalexpress

Ein 13-jähriges Mädchen ist im Regionalexpress von Passau nach München von einem 22-jährigen Mann sexuell belästigt worden. Wie die Bundespolizei mitteilt, schickte sie aus dem Zug eine Nachricht an ihren Freund. Der verständigte die Polizei, die den Mann am Bahnhof in München festnehmen konnte.

Mann versuchte die Teenagerin zu küssen

Die Teenagerin hatte ihre Schwester in Niederbayern besucht und war mit dem Zug auf dem Heimweg. Nachdem der Beschuldigte die 13-jährige Münchnerin in ein Gespräch verwickelt hat, soll er mehrmals mit der Hand ihre Hüfte und mit dem Knie ihre Beine berührt haben. Als der Zug am Hauptbahnhof in München anhielt, soll er versucht haben, den Mund-Nasen-Schutz vom Gesicht des Mädchens zu ziehen und es gegen seinen Willen zu küssen.

22-Jähriger schildert anderen Sachverhalt

Die 13-Jährige hatte noch während der Fahrt ihren 15-jährigen Freund wegen der Belästigungen in einer Handy-Nachricht um Hilfe gebeten. Dieser hatte daraufhin die Polizei informiert. Beamte der Bundespolizei konnten aufgrund der Beschreibungen den Tatverdächtigen noch am Bahnsteig vorläufig festnehmen. Der 22-jährige, aus Neuburg am Inn stammende Mann räumte den Kontakt ein, schilderte den Sachverhalt jedoch anders. Er habe das Mädchen trösten wollen und die Minderjährige älter eingeschätzt. Gegen ihn wird jetzt wegen sexuellen Missbrauch eines Kindes und sexueller Belästigung ermittelt.

Polizei-Tipps bei Belästigung im Zug

Die Bundespolizeiinspektion lobt ausdrücklich das Verhalten der Teenager in der Situation und gibt Tipps, was zu tun ist, wenn man im Zug belästigt wird:

Falls im Zug weder Zugpersonal noch Mitreisende anwesend sind, die einem helfen könnten, ist eine Nachricht per Handy an eine/n Bekannte/n und deren/dessen schnelle Verständigung der Polizei - über den Notruf 110 - die richtige Entscheidung. In ähnlichen Fällen sollte sofort am Bahnsteig oder noch im Bahnhof der Kontakt zu Reisenden, DB-Mitarbeitern oder zur Polizei gesucht werden.