Sexuelle Belästigung am Mainufer: Tatverdächtiger festgenommen

Wiederholt wurden im Raum Würzburg in den letzten Monaten Frauen sexuell belästigt. Im August erkannte eine der Geschädigten den Mann dann wieder und brachte die Ermittler auf seine Spur. Die Polizei konnte den Tatverdächtigen wenig später festnehmen. Der 32-Jährige Deutsche befindet sich wegen psychischer Auffälligkeiten mittlerweile in einem Bezirkskrankenhaus.

25-jährige Frau unsittlich berührt

Der Verdächtigte soll im Landkreis und in der Stadt Würzburg mehrfach gegenüber jungen Frauen sexuell übergriffig geworden sein. Zuletzt soll er am Abend des 23. August eine 25-Jährige an der Mainuferstraße in Zell am Main angesprochen und dann gegen ihren Willen unsittlich berührt haben. Die Frau konnte sich der Situation ohne weitere Folgen entziehen und alarmierte die Polizei. Der Täter floh mit seinem Fahrrad. Tags darauf erfolgte die Festnahme an seinem Wohnort.

Polizei sucht nach möglichen weiteren Opfern

Im Zuge der Ermittlungen ergaben sich Hinweise, dass es möglicherweise Verbindungen zu weiteren Fällen im Bereich Würzburg geben könnte. Dies wird nun von der Polizei geprüft. Weitere mutmaßliche Opfer werden gebeten, sich zu melden. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen bewegte sich der Beschuldigte häufig mit einem Fahrrad entlang des Mainradweges über die Strecke Veitshöchheim, Randersacker, Eibelstadt, Sommerhausen und Ochsenfurt. Der Mann sprach die Frauen, die offensichtlich ohne Begleitung unterwegs waren, an und wechselte einige Worte mit ihnen.

Keine Gewaltanwendung nach aktuellem Ermittlungsstand

Danach suchte der Täter laut Polizei in den bis dato bekannten Fällen Körperkontakt und fasste die Geschädigten an – teilweise nur an der Schulter, in anderen Fällen auch an den Beinen oder am Po. Eines der Opfer versuchte er offensichtlich auch zu küssen. Bei zwei der Taten hat er sich entblößt. Sobald die Opfer sich wehrten, ergriff der Täter die Flucht. Zu einer Gewaltanwendung kam es nach bisherigem Ermittlungsstand nicht.