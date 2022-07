Sexuell belästigt: Frau in Krankenfahrstuhl verjagt Täter

Eine 45-jährige Frau, die am Wochenende im Landkreis Landsberg am Lech mit ihrem Krankenfahrstuhl unterwegs war, hat trotz ihres Handicaps einen sexuellen Belästiger verjagt. Wie das Polizeipräsidium Oberbayern-Nord berichtet, fuhr die auf einen Krankenfahrstuhl angewiesene Frau am Samstagmittag in Kaufering Richtung Bahnhof.

Unbekannter greift an Brüste und unters Kleid

Im Bereich eines Grünstreifens trat plötzlich ein Mann aus dem Gebüsch und stieg auf das Trittbrett des motorisierten Fahrzeugs. Dort griff er der 45-Jährigen hinterrücks mit beiden Händen an die Brüste.

Die Frau wehrte sich so heftig, dass der Angreifer wieder abstieg, aber nur um dann zu versuchen, ihr das Kleid nach oben zu schieben. Als dem Täter das nicht gelang, ließ er von seinem Opfer ab und flüchtete.

Polizei sucht Zeugen – Täter könnte Bisswunde haben

Die Polizei sucht nun Zeugen, denen einen dunkelhäutiger, 25 bis 30 Jahre alter Mann mit schulterlangen "Rastazöpfen" aufgefallen ist. Er hat durch die Gegenwehr der 45-Jährigen möglicherweise eine Bissverletzung an einer Hand.