Sexualpädagogik-Kurs an Grundschule: Darum wurde er abgebrochen

Die Aufregung war groß, im Landkreis Regensburg: Vor knapp einer Woche hatten das Bayerische Kultusministerium und das Staatliche Schulamt Regensburg einen umstrittenen Sexualpädagogik-Kurs in der vierten Klasse einer Grundschule abgesagt. Der Verein "Teenstar Deutschland e.V." sollte ihn als externer Partner abhalten. Allerdings stand der Verein wegen seiner Nähe zu christlichen Fundamentalisten in der Kritik.

Behörden brechen Kurs nach BR-Recherche ab

Im Zuge einer BR-Recherche war den Schulbehörden bekannt geworden, dass der Verein in dieser Woche einen mehrteiligen Workshop mit dem Namen "Ich und mein Körper. Meine Entwicklung verstehen – stark werden für die Jugendzeit" durchführt. Dieser wurde dann nach der ersten Einheit beendet. Die Begründungen der Behörden werfen nun aber weitere Fragen auf. Denn das bayerische Kultusministerium beruft sich bei der Absage auf formal-rechtliche Gründe, das Schulamt auch auf inhaltliche.

Externe Experten an Grundschulen überhaupt nicht vorgesehen

Die bayerischen Richtlinien zur Familien- und Sexualerziehung sehen laut Kultusministerium einen unterrichtlichen Einsatz außerschulischer Experten in der Grundschule gar nicht vor. Dementsprechend "ist eine Prüfung der Programminhalte externer Anbieter durch das StMUK grundsätzlich nicht vorgesehen", schreibt ein Sprecher des Kultusministeriums auf BR-Anfrage. Die Entscheidung treffe die Schule vor Ort eigenverantwortlich. StMUK ist die Abkürzung für Staatsministerium für Unterricht und Kultus.

Praxis sieht offenbar anders aus

Sowohl der Verein MFM als auch Profamilia haben dem BR jedoch bestätigt, dass sie auch Sexualpädagogikkurse an bayerischen Grundschulen durchführen. Der Geschäftsführer von Profamilia Bayern, Thoralf Fricke betonte: "Wir halten es für unbedingt erforderlich, dass Sexualpädagogik, sexuelle Bildung auch in der Grundschule durchgeführt wird. Wir halten es auch für sehr wichtig, dass diese sexuelle Bildung durch sexualpädagogische Fachkräfte durchgeführt wird, die von außen in die Schulen kommen und den Kindern offen und unbefangen Fragen beantworten können, die sie sonst ihren Lehrkräften zum Beispiel nicht stellen."

Schulamt sieht inhaltliche Probleme bei Teenstar

Nach Gründen für die Absage des Teenstar-Kurses gefragt, führt der Schulamtsleiter Clemens Sieber durchaus inhaltliche Gründe an. Er sieht bei dem Verein Teenstar Differenzen zum eigentlichen Lehrplan. So wisse er, dass in der Durchführung ein "sehr streng konservatives Bild über Sexualität" da sei. "Und eigentlich nicht eine offene Haltung, wie sie eigentlich der Lehrplan beinhaltet", erklärte er gegenüber dem BR. Als Beispiele nennt er Themen wie Homosexualität, Transgender, Diversität. Seine Begründung: "Hier ist eine sehr konservative Haltung gegenüber diesen Themen, die so nicht im Einklang stehen, wie es im Lehrplan - dieses Thema Umgang und Wertschätzung des eigenen Körpers und eigenen Sexualität - zum Ausdruck kommt."

Dem widerspricht Teenstar. Das Kursprogramm für die 4. Klasse Grundschule entspreche in allen Punkten den Anforderungen des bayerischen Lehrplans, so Teenstar-Vorsitzende Elisabeth Luge. "Nach einer nochmaligen inhaltlichen Überprüfung der von Teenstar für die 4. Klasse angebotenen Programmpunkte mit den aktuellen bayerischen Richtlinien von 2016 zeigt sich, dass das Teenstar-Programm diese in allen Punkten erfüllt", so Luge gegenüber dem BR.

FDP: "Jahrelang die Augen verschlossen"

Der bildungspolitische Sprecher der FDP-Landtagsfraktion, Matthias Fischbach, sieht den Fehler beim Kultusministerium. Die FDP-Fraktion habe eine aktuelle Anfrage an die Staatsregierung geschickt. "Das Ministerium hat offensichtlich jahrelang die Augen vor dieser Problematik verschlossen", meint Fischbach. Der Verein stehe seit Jahren wegen seiner mittelalterlichen Ansichten zur sexuellen Orientierung und Verhütung in der Kritik, so die kinder- und jugendpolitische Sprecherin der FDP, Julika Sandt. Das Ministerium müsse "nun sofort Maßnahmen ergreifen, dass Schulen ein sicherer Raum sind".

SPD fragte bereits 2019 nach Teenstar

Die SPD-Abgeordnete Doris Rauscher hatte schon 2019 eine parlamentarische Anfrage im Bayerischen Landtag zu Teenstar gestellt. Damals seien "weder zu Aktivitäten von Teenstar an den bayerischen Schulen noch zur Vernetzung des Vereins mit Verbänden Erkenntnisse" vorgelegen, so die Antwort der Bayerischen Staatsregierung. Rauscher forderte nun, dass das Ministerium den aktuellen Vorfall ernst nimmt. Ihr Vorschlag: "Zur Sensibilisierung muss vielleicht ein Infoschreiben an alle Schulen verschickt werden."

Verein wehrt sich gegen Kritik

Insbesondere Aussagen zur Selbstbefriedigung und zu homosexuellen Beziehungen, die im Zusammenhang mit dem Kurs an der Grundschule im Landkreis Regensburg in sozialen Netzwerken verbreitet worden waren, standen zuletzt in der Kritik. Auf Nachfrage, wie der Verein etwa seine Aussage begründe, "dass Selbstbefriedigung nicht gesund sei und für eine Beziehung zum Problem werden könne", antwortete Elisabeth Pesahl von Teenstar Deutschland e.V. noch vor Absage des Kurses, dass sie sich auf die Selbstaussagen junger Frauen beziehe. "In den Teenager-Kursen haben junge Frauen geäußert, dass sie sich keine Beziehung vorstellen können, in der der Partner sich sexuell selbst befriedigt und dass dies für sie in einer Beziehung ein Problem werden würde", so Pesahl.

Auf die Bitte um Stellungnahme zum Vorwurf der Homophobie und zur Aussage, "dass zwei Männer oder zwei Frauen nicht zusammenpassen und keine 'wirkliche Familie' gründen können", antwortete Pesahl, dass das Wissen, dass auf natürlichem Wege ein Mann und eine Frau Kinder zeugen können, Basis-Aufklärungswissen sei.

In Broschüre: "Zwei Männer oder zwei Frauen passen auf diese Weise nicht zusammen"

Die entsprechende Broschüre ist laut der Teenstar-Vorsitzenden Elisabeth Luge vor etwa zwölf Jahren vom Bistum Augsburg in Druck gegeben worden, mit einem Aufkleber von Teenstar. "Dieses Heftchen lag nun als antiquarisches Einzelexemplar beim Elternabend vor 8 Tagen auf, eine Mutter erbat es sich für ihren Sohn, der in der Pubertät sei", schreibt Luge. In einer neueren Broschüre, die von Teenstar herausgegeben wird, steht unter der Überschrift "Homosexualität", dass Mann und Frau von Natur aus füreinander bestimmt seien. "Zwei Männer oder zwei Frauen passen auf diese Weise nicht zusammen". Unter dem Punkt "Selbstbefriedung" stehe, dass diese "nicht 'gesund'" sei und für eine Beziehung problematisch sein könne.

Kultusministerium geht von Einzelfall aus

Das Kultusministerium geht im Falle Teenstars davon aus, dass es sich um einen Einzelfall handelt. Wenn es Hinweise auf weitere Fälle erhalte, würden diese in Zusammenarbeit mit dem zuständigen Staatlichen Schulamt und den Schulen im Einzelfall geklärt. Nach Schätzungen Luges gibt der Verein pro Jahr etwa 15 Kurse an bayerischen Schulen. Welche Schulen das sind, legt Teenstar aus Datenschutzgründen nicht offen.