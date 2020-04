Sexpuppe sorgt für Aufregung im Lkr. Amberg-Sulzbach

Eine Sexpuppe hat bei Gebenbach im Landkreis Amberg-Sulzbach am Sonntag für Aufregung gesorgt. Die Puppe war mit einer Wolldecke zugedeckt und lag neben einer Unterführung der B14.

Spaziergänger vermuteten Gewaltverbrechen

Unter der Decke lugten nur zwei Füße hervor, die mit Sportsocken bekleidet waren. Ein Pärchen, das spazieren ging, dachte es handelte sich um eine zugedeckte Leiche und vermutete ein Gewaltverbrechen. Um keine Spuren zu verwischen, schauten die Beiden auch nicht näher nach, sondern verständigten die Polizei. Die konnte schnell Entwarnung geben. Die Beamten mussten jedoch zugeben, dass die lebensgroße Sexpuppe mit den Socken unter der Decke täuschend echt aussah.

Adresse auf Verpackung verrät den vermeintlichen "Mörder"

Die Polizisten fanden daneben noch einen Karton, in dem die Puppe geliefert worden war. Darauf war die Adresse des Bestellers vermerkt. Die Streifenpolizisten packten die Latex-Lady samt Decke und Schachtel in den Streifenwagen und suchte den Besitzer auf. Laut Polizei war diesem das alles wohl peinlich und er wollte zunächst damit nichts zu tun haben. Aufgrund der erdrückenden Beweislage gab er schließlich zu, die "Dame" samt Karton dort entsorgt zu haben. Der Mann bekam seine Gefährtin zurück und muss nun mit einer Anzeige wegen eines Verstoßes nach dem Abfallgesetz rechnen, so die Polizei.