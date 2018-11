Sexpuppe in der Donau löst Rettungseinsatz aus

Alarm heute Vormittag bei mehreren Rettungsorganisationen im Landkreis Regensburg: "Person in Wassernot" auf Höhe Demling bei Donaustauf. Die Wasserwachten Regensburg, Regenstauf und Neutraubling rückten aus, die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) in Regensburg, die Feuerwehr in Donaustauf und die Polizei. Sie mussten annehmen, dass eine Person in der Donau zu ertrinken droht.

Die meisten Rettungskräfte waren noch auf der Anfahrt, als die erleichternde Entwarnung kam: Es war nur eine Sexpuppe, die bei Donaustauf im Wasser trieb. Das hatte der Helfer vor Ort (HvO) der Feuerwehr Donaustauf festgestellt, der als einer der ersten an den Fluss geeilt war.

Helfer konnten wieder umdrehen

Rund 15 Wasserwacht-Helfer, die bereits in Fahrzeugen und per Boot auf der Anfahrt waren, konnten wieder umdrehen. Sie sind allesamt Ehrenamtliche, die bei einem Alarm aus ihren Betrieben oder der Freizeit anrücken.

Baumstämme oder Luftmatratzen, die auf den ersten Blick für Menschen gehalten werden, habe man öfter, berichtet Horst Happach von der Wasserwacht Regensburg. Eine Sexpuppe aber sei noch nie dabei gewesen. Natürlich rücke man erstmal aus. "Wir wissen ja nicht, was vorliegt", so Happach.