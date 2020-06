Sexismus-Debatte: Streit über Donaulied entfacht

"Einst ging ich am Strande der Donau entlang..."- ein Liedtext, den Menschen seit Generationen in Bierzelten und bei Feiern grölen. Doch in einer Version gibt es eine Textstelle, die offenbar die Vergewaltigung einer schlafenden Frau besingt: "Ich machte mich über die Schlafende her, Ohohohlalala… Sie hörte das Rauschen der Donau nicht mehr…"

"Aktion gegen Bierzelt-Sexismus"

Mitte Mai haben eine Passauer Studentin und ihre Mitstreiter unter dem Namen "Aktion gegen Bierzelt-Sexismus" eine Petition gestartet gegen diese Version des Donau-Liedes, auch eine Bürgerinitiative ist geplant. Die Studentengruppe hat damit eine bayernweite Diskussion angestoßen - auch über die Frage, inwieweit in anderen Heimatliedern Sexismus und Gewalt vorkommen und wo im Volkslied die Grenze zwischen Erotik und Sexismus verläuft.

Petition im Internet

Die 22-jährige Passauer Kulturwirtschafts-Studentin Corinna Schütz stört sich massiv daran, dass Menschen sich darüber nur wenig Gedanken machen und das Lied weiterhin in Bierzelten gesungen wird. Deshalb hatte sie im Internet eine Petition gestartet, die inzwischen mehr als 31.000 Menschen unterzeichnet haben. Corinna Schütz plant zusammen mit ihren Mitstreitern sogar eine Bürgerinitiative.

Für sie vermittelt das Donaulied ein Weltbild, das sexuelle Gewaltphantasien gegen Frauen normalisiere und sogar verherrliche. Sie sei nicht gegen Traditionen und gehe selbst gern auf die Dult. Sie wolle auch nicht erreichen, dass das Donaulied verboten werde, stellt die Studentin klar. Vielmehr sollten sich die Leute mit dem Text auseinandersetzen, der Vergewaltigungen verharmlose und freiwillig auf das Singen verzichten.

Kritik und Shitstorm

Neben sehr vielen positiven Zuschriften aus ganz Deutschland hat die Aktion auch Kritiker auf den Plan gerufen: Ein Wirt aus dem Landkreis Passau etwa schrieb auf Facebook, wenn sich eine Frau durch das Lied sexuell belästigt fühle, hätte sie ein anderes, größeres Problem. Weitere Kommentatoren schlossen sich dem an.

Auch der stellvertretende Landrat von Passau, Hans Koller (CSU), kommentierte den Ausgangspost des Wirts als "sehr gut", wogegen der Grünen-Landtagsabgeordnete Toni Schuberl Koller einen Brief sandte, der auch an die Medien ging und in dem er schreibt: "Darf ich das so werten, dass Du die Verherrlichung und das Besingen einer Vergewaltigung gut heißt?"

Aus ganz Deutschland hat die Gruppe im Internet einen Shitstorm abbekommen, "das reichte bis hin zu Vergewaltigungs- und Morddrohungen", berichtet Corinna Schütz. Sie hätte sich eine sachliche Diskussion über dieses Thema gewünscht.

Es gibt auch eine Gegen-Petition

Inzwischen gibt es auch eine Petition für den Erhalt des "Donaulieds". Unter dem Motto "Rettet das Donaulied" vertreten vier Männer die Auffassung, das Lied gehöre zur Bierzelt- und Kneipenstimmung. Sie seien sich sicher, dass kein Mensch bei diesem Lied an eine Vergewaltigung gedacht habe und dass dieser Text keinen Einfluss auf Straftaten habe.

Innerhalb von zwei Tagen erreichten die Organisatoren aus den Landkreisen Passau und Freyung-Grafenau etwas mehr als 1.000 Unterschriften. "Wenn man dieses Lied nicht mehr singen darf, gehen ja 80 Prozent der Volksfestlieder nicht mehr. Wo fangen wir an und hören auf", sagt der 24 Jahre alte Fabian Fenzl. Er ist einer der vier Initiatoren, spielt selbst in einer Volksfestband und singt das Lied normalerweise rund 80 Mal im Jahr, erzählt er.

Kabarettist Christian Springer: "Des sing ma need"

Der Kabarettist Christian Springer hingegen unterstützte Corinna Schütz und die Aktion gegen Sexismus in Bierzelten von Anfang an. Jedes Bierzelt habe Regeln, die überall gelten. "Dazu gehört, dass du das zahlst, was du g’soffn hast und Rassisten und Rechtsradikale sollen die Klappe halten und wer Lieder super findet, in denen’s darum geht, dass man wehrlose Mädchen überfällt und vergewaltigt, der (…) hat in einem Bierzelt nix verloren", sagt Christian Springer.

Und wenn das Lied trotzdem dort gespielt wird? "Dann stehst du auf und musst halt was anderes singen. Wie wär’s damit: Stehts auf, des sing ma need, des sing ma need…"