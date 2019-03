Sexfilme im Netz: Polizei schnappt jugendlichen Erpresser

Monatelang soll ein 17-Jähriger aus Bremen per Spam-Mail gedroht haben, intime Filmaufnahmen zu veröffentlichen. Die Empfänger wurden aufgefordert, ein "Schweigegeld" in der digitalen Kryptowährung Bitcoin zu zahlen. Nun konnten die Beamten der Zentralstelle für Cybercrime in Bamberg den jungen Mann überführen, teilten die Generalstaatsanwaltschaft Bamberg und das Bayerische Landeskriminalamt mit.

150 Erpressungsversuche

Bereits im November durchsuchten Beamte das Zimmer des Jugendlichen in seinem Elternhaus in Bremen. Dem 17-Jährigen werden knapp 150 Erpressungsversuche zur Last gelegt. Der Jugendliche aus Bremen machte bei seiner Vernehmung keinerlei Angaben zu den Vorwürfen. Inzwischen wurde er wieder an seine Eltern übergeben.

Keine Schadsoftware

Mittlerweile sei klar, dass unabhängig voneinander mehrere Täter und Tätergruppen entsprechende Droh-Emails versendet haben, so die Ermittler. Tatsächlich Sorgen müssten sich die Empfänger der Emails jedoch nicht machen, heißt es in der Pressemitteilung. Bislang sei kein einziger Fall bekannt, in dem es tatsächlich zu einer Infektion des Rechners mit Schadsoftware gekommen war.

Mehr als 3.000 Fälle in Bayern

Die Zahl der angezeigten Straftaten liege allein in Bayern derzeit bei knapp 3.200 Fällen, so die Ermittler. In den Emails geben die Täter vor, unbemerkt Videoaufnahmen über Kameras an Handys oder Computern gemacht zu haben.