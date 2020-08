vor 39 Minuten

Sex mit Gefangenem – Berufungsprozess endet mit Bewährungsstrafe

Eine Krankenschwester aus dem Landkreis Main-Spessart hat eine Bewährungsstrafe von zehn Monaten erhalten, weil sie Sex mit einem Gefangenen in der Psychiatrie in Lohr hatte. In dem Berufungsprozess hob das Landgericht Würzburg ein Fahrverbot auf.