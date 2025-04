Sex gegen Geld: Prostitution normalisieren oder abschaffen?

Neben der Prostitutionsrate gingen in Schweden laut dem Bundesverband Nordisches Modell auch Straftaten, Zuhälterei und Menschenhandel zurück. In Deutschland hingegen sieht die Realität anders aus. "Wir wissen, dass wir nur an der Oberfläche kratzen, was die Themen Menschenhandel und Zwangsprostitution angehen. Es ist ein Straftatbestand, der schwer nachzuweisen ist", so Hartmut Luther, Kriminalhauptkommissar der Polizei Mittelfranken.

Kassandra will Bedingungen der Prostituierten verbessern

Die Polizei geht von einer hohen Dunkelziffer im Bereich der Zuhälterei und des Menschenhandels aus. Was sie weiß: Nur etwa drei Prozent der Prostituierten haben einen deutschen Pass, etwa die Hälfte kommt aus Rumänien. Die Schattenseiten kennt auch Kassandra, will das System, so wie es jetzt ist, aber beibehalten: "Wir möchten einfach die Lebensbedingungen von Menschen in der Sexarbeit verbessern. Es ist eine Arbeit und die verdient Respekt", fordert Sara Seubert, Sozialpädagogin bei Kassandra.