Sex-Erpressung gescheitert: Anzeige erstattet

In der Nacht auf Mittwoch soll ein 37-Jähriger aus dem Landkreis Aschaffenburg von einer unbekannten Frau erpresst worden sein. Er hatte sexuelle Handlungen mit der Webcam gefilmt und im Videochat mit ihr gepostet. Daraufhin soll diese gedroht haben, das Video an seine Facebook Freundesliste zu verschicken, wenn er nicht 5.000 Euro zahle. Anstatt zu zahlen, entschied sich der Facebook-Nutzer, den Vorfall der Polizei zu melden und erstattete Anzeige gegen die Frau.

Sex-Erpressung kein Einzelfall

Die Masche, andere durch intime Posts zu erpressen, ist inzwischen weit verbreitet. Zuerst bauen die Täter eine Internetbekanntschaft mit ihrem Opfer auf. Dann bringen sie ihr Opfer dazu, sexuelle Handlungen aufzunehmen und ihnen zuzuschicken: Dieses Verhalten wird "Sexting" genannt. Mithilfe der geposteten Medien wird das Opfer dann erpresst. Den gesamte Vorgang bezeichnet man als "Sextortion".

Polizei rät zur Vorsicht bei Sexting

Die Kripo Aschaffenburg warnt in diesem Zusammenhang erneut davor, zu viel seiner Privatsphäre im Netz preiszugeben. Bei intime Fotos und Videos mit sexuellen Handlungen als Inhalt ist Vorsicht geboten, da man nicht sicher wissen kann mit wem man es in sozialen Netzwerken wirklich zu tun hat. Falls man durch solche Posts erpresst wird, sollte man auf keinen Fall die Forderungen des Erpressers erfüllen, sondern sich gleich an die Polizei wenden.