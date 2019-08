vor 32 Minuten

Servus Sommer! Ab Sonntagnachmittag Regen und kühler

Nach den hochsommerlichen Temperaturen am Samstag ziehen am Sonntagnachmittag Regenwolken auf und bringen Abkühlung. Am Dienstag kommt die Sonne zurück - allerdings mit kühlerer Luft im Gepäck.