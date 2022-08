Servicewüste Vodafone? Protest gegen Filial-Aus in Nürnberg

In Nürnberg soll die Vodafone-Filiale in der Breiten Gasse geschlossen werden, in Erlangen der Laden in den Arcaden. 35 Mitarbeiter wären betroffen, sagte IG-Metall Gewerkschaftssekretär Falko Blumenthal. "Das sind Existenzen, die da draufgehen", sagt Barbara Elwart, stellvertretende Betriebsratsvorsitzende für die Region Süd. Die Betriebsrätin gibt sich kämpferisch. Der Betriebsrat werde mit Vodafone verhandeln und versuchen, die Filialen zu retten. Sonst ist für den Laden in Erlangen im März 2023 Schluss, in Nürnberg ein Jahr später, so Elwart.

Corona-Pandemie und Online-Shopping

Das Unternehmen Vodafone begründet die Schließungen damit, dass die Kunden vermehrt online einkaufen. Auf der Seite des Unternehmens heißt es: In Lagen, in denen die Kundenfrequenz im Zuge der Corona-Pandemie nachhaltig zurückgegangen sei und in Einkaufsstraßen, in denen Vodafone bislang mit mehreren Läden vertreten ist, werden diese reduziert. Den Mitarbeitern werden alternative Job-Angebote unterbreitet. Gewerkschaftssekretär Blumenthal kritisiert hingegen, dass Verkaufs- und Servicekapazitäten mitten in den Innenstädten abgebaut werden, die nach Corona wieder belebt seien – so auch in Nürnberg. Da habe das Unternehmen eine Verantwortung, so Blumenthal.

Intensive Beratungsgespräche per Hotline und Online schwierig

Zudem bräuchten vor allem ältere Menschen, dringend Ansprechpartner vor Ort, die ihnen bei Fragen weiterhelfen. Die verbliebenen Läden, die oftmals kleiner sind, können intensive Beratungsgespräche nicht auffangen, kritisiert Blumenthal. Auch die Beratung per Service-Hotline könne den direkten Kundenkontakt nicht ersetzen. Die Vodafone-Mitarbeiter vor Ort hätten auch wichtige Arbeit für ukrainische Geflüchtete geleistet, die Hilfe bei der Einrichtung ihrer Handys gebraucht haben, so Blumenthal.

Zu Protesten kam es auch bereits in München – dort sind ebenfalls 35 Mitarbeiter betroffen, deutschlandweit sind es mehr als 300. Vodafone gibt an, sieben Prozent seiner mehr als 1.000 Filialen schließen zu wollen.