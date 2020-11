Service-Hotlines in der Pandemie: Die Nerven liegen blank

"Der Bayern 2-Hörerservice, was kann ich für Sie tun?" Stets freundlich und geduldig nimmt Johanna Reichert die Anrufe entgegen. Gerade jetzt zur Coronazeit haben die Menschen ein enormes Mitteilungsbedürfnis, stellt die 20-Jährige fest.

Hotline-Mitarbeiter für manche der einzige Kontakt

Dabei geht es nicht immer nur um das Bayern 2-Programm. Flüchtlingspolitik, Klimawandel, die US-Wahl und die Corona-Pandemie: Die Mitarbeiterinnen der Bayern 2-Hotline bekommen alles ab. Sie sind Blitzableiter für viele, hat Johanna Reichert das Gefühl:

"Oft kommt bei uns einfach sehr viel geballte Emotion raus. Dann ist es den Hörern auch egal, wer das abkriegt. Dann geht's auch gar nicht um das Radioprogramm, sondern einfach nur, um den Frust los zu werden. Weil … von uns haben die Leute die Nummer im Kopf oder haben sie eingespeichert. Und dann sind wir oft die einzigen, zu denen sie Kontakt haben. Da kriegen wir alles ab. Dann tut man sein Bestes, um zu helfen. Aber da haben wir halt auch unsere Grenzen." Johanna Reichert

Gereizte Stimmung seit Corona

Emotionaler seien die Gespräche seit Corona geworden, sagt die Studentin, die bei der Bayern 2-Service-Hotline jobbt. Anschreien, beschimpfen und beleidigen lassen muss sich auch immer wieder ihre Kollegin Rosalie Krause:

"Da wurde ich direkt angeschrien, wie bescheuert ich bin. Und ich sollte mir doch überlegen, wenn ich hier arbeite, dann mache ich sowieso alles falsch. Und nach zehn Sekunden anschreien war es auch schon wieder vorbei. Also, das gibt es auch. Dann … hört man zu oder legt auf … je nachdem. Weil … da ändert man auch nicht mehr die Meinung der Leute – egal, was man sagen würde." Johanna Reichert

Rosalie Krause versucht dann aber doch, herauszuhören, warum der- oder diejenige sich so aufregt, ob es um einen konkreten Beitrag geht oder ob es eine allgemeine Grundstimmung ist. Manchmal sind es auch immer die gleichen, die anrufen und sie anschreien. Und dennoch: Solche Anrufe gehen nicht spurlos an der 24-Jährigen vorbei.

"Also, ich merke das schon, wenn ich ankomme hier um 8.00 Uhr und die ersten zwei Anrufe eher in die negative Richtung umschlagen, dann merke ich das schon, dass ich das Gefühl habe, puh, der Tag kann nicht ganz so schön werden. Oder wenn das wirklich gehäuft hintereinander stattfindet, dann denkt man sich: Warum habe ich mir das ausgesucht?" Rosalie Krause

Viele sind verunsichert und hilflos

Aber nicht nur die Mitarbeiterinnen am Bayern 2-Servicetelefon haben Schimpftiraden zu ertragen. Auch manche Mitarbeiter an den Hotlines der bayerischen Bürgerbüros müssen verbale Tiefschläge aushalten. Wer zum Beispiel einen neuen Pass beantragen will, ruft beim Bürgerbüro an und landet in Würzburg dann bei Michaela Fuchs am Servicetelefon. Auch sie merkt: Der Ton ist rauher geworden. Was die Sache nicht leichter macht: Die Anrufer kommen nicht sofort durch. Oft hängen sie in der Warteschleife.

Michaela Fuchs kann die ungeduldigen, unfreundlichen Anrufer zum Teil verstehen: "Die Leute sind natürlich verunsichert und wissen oft nicht, was sie noch machen sollen, dass sie an Termine rankommen, weil halt alles schwieriger ist durch Corona. Sie sind sehr verunsichert, vielleicht auch ein bisschen hilflos. Und da ist es ganz gut an der Hotline, da kann man sie doch oft beruhigen und ihnen da auch weiterhelfen."

Finanzielle Sorgen und die Angst vor Ansteckung treiben die Leute um

Dass die Menschen nach den langen Corona-Monaten genervter, gestresster und angespannter sind, nimmt auch Theologin und Therapeutin Sybille Loew von der Münchner Insel wahr. Die Gründe sind vielfältig: Maske tragen, Abstand halten und andere Hygieneregeln schränken das Leben und das Miteinander ein, so Sybille Loew. Einige sind alleine, leben in ihrer Blase.

Und: "Durch diese ständige Anspannung - die ist ja so komplex. Das kann ja sein, dass ich finanziell Nöte habe und damit auch wirklich existentielle Nöte habe. Dann habe ich vielleicht noch persönliche Ängste, weil ich zu einer Risikogruppe gehöre oder weil ich einfach Angst davor habe, zu erkranken und möglicherweise allein zu sein damit."

Musik, Gespräche, Auszeiten sind wichtig für die Seele

Ihr Tipp: Phasen der Erholung im Alltag einbauen, sich eine Auszeit nehmen.

"Dass ich mir dann auch keine Corona-Nachrichten anhöre, sondern jetzt hole ich mir bei irgendeinem Streamingdienst mal meine Lieblingsmusik, lade sie runter und höre sie oder ich mache es mir einfach gemütlich. Also, es gibt Möglichkeiten, wo wir uns diese Auszeiten nehmen können, umso Besseres tun wir unserem Körper in dieser stressigen Zeit." Sybille Loew, Therapeutin

Das würde auch den Mitarbeiterinnen aller Service-Hotlines sicherlich gut tun. Wie Johanna Reichert und Rosalie Krause vom Bayern 2-Service-Team. Sie reden viel miteinander, sprechen auch zu Hause darüber, wenn der Ton mal wieder besonders schlimm war. Denn eines sollte klar sein: Sie können nichts dafür, dass das Coronavirus uns fest im Griff hat.