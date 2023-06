Server-Abluft heizt Gewächshaus: Neues Rechenzentrum in Passau

Das Bayerische Digitalministerium fördert das sogenannte klimapositive Rechenzentrum auf dem Campus der Universität Passau mit drei Millionen Euro. Digitalministerin Judith Gerlach (CSU) hat am heutigen Dienstag den Kooperationsvertrag mit Uni-Präsident Ulrich Bartosch unterschrieben.

Rechenzentrum an ein Gewächshaus angeschlossen

Bis zum Sommer 2026 soll ein Rechenzentrum entstanden sein, das an ein Gewächshaus angeschlossen ist. Photovoltaikanlagen auf dem Dach und rund ums Rechenzentrum sollen den Strom für die Server erzeugen. Die Abwärme soll wiederum in das Gewächshaus gesteckt werden. Hier sollen das ganze Jahr über unter anderem Tomaten, Gurken und Salate wachsen.

"An der Uni Passau machen wir aus Bits und Bites Tomaten und Gurken", sagte Digitalministerin Gerlach. Im Sommer, wenn die Pflanzen auch ohne viel Zutun wachsen, soll die Abwärme für das Warmwasser im Sportzentrum der Uni und für die angrenzende Kita benutzt werden.

Wissenschaftler der Uni werden in den kommenden Jahren auch daran forschen, wie Rechenzentren so gesteuert werden können, dass sie auch klimatisch Sinn machen. Große Rechenaufträge sollten beispielsweise bei viel Sonne zur Mittagszeit angestoßen werden.

Durch Digitalisierung das Klima schützen

"Die Idee fing nicht mit Gurken und Tomaten an. Aber wir haben uns die Frage gestellt: Wie können wir es schaffen, durch Digitalisierung unser Klima zu schützen? Denn im Moment hat Digitalisierung einen hohen CO2-Fußabdruck. Und gerade Rechenzentren fressen viel Strom", so Judith Gerlach. Ein Modellprojekt sollte her. Dass es nun an die Uni Passau kommt, liegt daran, dass hier Experten zu den Themen Künstliche Intelligenz, Digitalisierung und Nachhaltigkeit forschen.