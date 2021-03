"Serious Game": Nürnberger Dokuzentrum richtet sich neu aus

Das Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände in Nürnberg feilt derzeit am Konzept für die neue Dauerausstellung ab dem Jahr 2023. Dafür entwickeln die Verantwortlichen unter anderem ein sogenanntes "Serious Game", übersetzt "ernstes Spiel", das am Donnerstag im Rahmen einer virtuellen Pressekonferenz vorgestellt wurde.

Jugendliche sollen Zugang zu NS-Geschichte erhalten

Das digitale Angebot soll den Reichsparteitag in Nürnberg und die damit verbundene Nazipropaganda aus dem Jahr 1934 interaktiv erlebbar machen. Dadurch sollen vor allem junge Menschen einen niederschwelligen Zugang zur Geschichte der NS-Zeit erhalten.

"Serious Game" zum Reichsparteitag 1934 in Nürnberg

Das "Serious Game" trägt den Namen "Behind the Scenes: Nuremberg '34" und bietet Einblicke in die Welten unterschiedlicher Charaktere, vom jüdischen Jungen bis hin zum SA-Mann. Die Figuren basieren auf sogenannten "Kollektivbiographien", die mithilfe unterschiedlicher Quellen erstellt wurden.

Sebastian Tröger, Leiter des Projekts, sagte dem Bayerischen Rundfunk: "Die Grundlage ist eine intensive Vor-Recherche an verschiedenen Archiven. Diese Fülle an Informationen haben wir zusammengetragen und auf dieser Grundlage verschiedene Biogramme historischer Figuren erstellt."

Graphic Novel verknüpft mit historischem Material

Neben dem Erzählstrang im Design einer Graphic Novel zeigt das "Serious Game" auch immer wieder historisches Material, wie zum Beispiel Bilder oder Zeitzeugen-Berichte. Florian Dierl, Leiter des Dokumentationszentrums, bezeichnet das Spiel als Pilotprojekt für das künftige Medien-und Recherchezentrum, das im Zuge der Neukonzeption und Neuausrichtung entstehen soll.

Berliner Stiftung finanziert Pilotprojekt mit

Finanzielle Unterstützung für das Projekt "Serious Game" gibt es von der Berliner Stiftung Erinnerung, Verantwortung, Zukunft (EVZ) im Rahmen des Förderprogramms "digital//memory". Auch für die Stiftung, die sich mit allen möglichen Formen der digitalen Aufarbeitung der NS-Zeit befasst, handelt es sich hierbei um ein Pilotprojekt, sagte die für das Förderprogramm Verantwortliche, Marianna Matzer, dem BR.

Dabei sei es wichtig, dass das Spiel nicht zur reinen Unterhaltung beitrage, sondern vor allem lehrreich sei. "Deswegen ist es bei uns immer so angelegt, dass wir Experten aus der historischen Bildung zusammenbringen mit Menschen aus der Tech-Szene", so Matzer.

Interims-Ausstellung "Serious Game" kommt Ende des Jahres

Momentan befindet sich das Spiel noch in der Entwicklung. Es soll aber gegen Ende des Jahres im Rahmen der Interimsausstellung "Nürnberg – Ort der Reichsparteitage. Inszenierung, Erlebnis und Gewalt" zum Einsatz kommen. Die Übergangsausstellung soll bereits am 7. Mai dieses Jahres öffnen, bevor 2023 die neue Dauerausstellung im Nürnberger Dokumentationszentrum startet.