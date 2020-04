Serientäter klauen in München Geld aus Zeitungskästen

Zeitungsverlage haben derzeit ohnehin zu kämpfen, weil ihnen in der Corona-Krise die Anzeigen wegbrechen. Jetzt machen ihnen in München auch noch Serientäter zu schaffen, die seit Anfang des Jahres in München bereits mehr als 80 Geldkassetten von Zeitungsverkaufsständern aufgebrochen haben.

Aufbruchserie im Osten von München

Heuer wurden nach Angaben der Polizei schon nach dreieinhalb Monaten bereits fast genauso viele Zeitungskästen aufgebrochen wie im gesamten Jahr 2019 - die meisten von ihnen im östlichen Stadtgebiet. Das teilte das Polizeipräsidium München auf BR-Nachfrage mit.

Videos zeigen die Täter

Das für Diebstahl zuständige Fachkommissariat 63 hat bereits erste Hinweise. Offenbar existieren Videoaufnahmen, auf denen der oder die Täter wohl in Aktion zu sehen sind. Nähere Auskünfte wollte die Polizei zu dem Beweismittel nicht erteilen, um den Ermittlungserfolg nicht zu gefährden.

Wenig Beute - hoher Schaden

Die Beute beschränkt sich nach Angaben der Polizei jeweils auf sehr geringe Bargeldbeträge. Die verursachten Sachschäden an den Kästen sind deutlich höher.

Keine "bevorzugte" Zeitung

Nach eigenen Angaben wurden bereits Geldboxen in Zeitungskästen von Münchner Merkur und tz aufgehebelt. Die Abendzeitung hat unterdessen an ihren betroffenen Aufstellern eine Belohnung von 500 Euro für Hinweise ausgelobt, die zur Ergreifung des Täters führen.