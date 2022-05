Serieneinbrecher an Schulen? Vorfälle bei Bamberg und Forchheim

In Oberfranken hat es erneut Einbrüche in Schulen gegeben. Wie die Polizei mitteilte, haben sich nach Vorfällen im Landkreis Bamberg nun auch im Landkreis Forchheim Unbekannte Zutritt zu einer Schule verschafft. Die Kriminalpolizei Bamberg ermittelt in allen Fällen.

Diebe stehlen Geldkassetten aus Schule

Zuletzt waren in Neunkirchen am Brand zwischen Samstagnachmittag (28.05.2022, 16 Uhr) und Sonntagnachmittag (29.05.2022, 15 Uhr) Täter durch ein Fenster in die Schule im Schellenberger Weg gelangt. Dort haben die Diebe zahlreiche Schränke gewaltsam geöffnet und mehrere Geldkassetten mit einem Inhalt im dreistelligen Eurobetrag entwendet.

Viel höher ist der Sachschaden der dabei angerichtet wurde – rund 10.000 Euro. Die Ermittler prüfen nun, ob der Einbruch in Neunkirchen am Brand in Zusammenhang mit einer Einbruchsserie steht. Dort hatte es in der vergangenen Woche in mehreren Schulen in Stadt und Landkreis Bamberg Einbrüche gegeben.

Zeugen, die verdächtige Personen im Bereich der Schule beobachtet haben, werden gebeten, sich telefonisch bei der Kriminalpolizei Bamberg zu melden.