Seriendieb in Dinkelsbühl gefasst

Die Polizeiinspektion Dinkelsbühl hat einen Seriendieb gefasst. Wie die Beamten heute (Samstag, 18.06.22) mitteilten, entdeckten die Ermittler in der Wohnung eines 54 Jahre alten Mannes zahlreiche gestohlene Elektrowerkzeuge und Handwerkerzubehör.

Diebstähle in vier verschiedenen Geschäften

Die Polizei war dem Mann auf die Schliche gekommen, nachdem Mitarbeiter eines Baumarkts in Dinkelsbühl bemerkt hatten, dass Waren im Wert von mehr als 5.000 Euro fehlten. Über die sichergestellten Waren konnten die Ermittler nun rekonstruieren, dass der Mann in vier verschiedenen Geschäften mindestens 25 Mal Gegenstände gestohlen hatte, so die Polizei. Das Diebesgut wird nun den jeweiligen Unternehmen zurückgegeben. Der 54-Jährige muss sich nun einem Verfahren wegen wiederholten Ladendiebstahls stellen.