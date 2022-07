Nach sechs Jahren Fahndung: Serientankbetrüger in Weiden gefasst

Ein Serientankbetrüger, nach dem schon sechs Jahre lang gefahndet wurde, ist jetzt in Weiden gefasst worden. Wie die Polizei Sulzbach-Rosenberg am Donnerstag mitteilte, hatte der inzwischen 65-jährige Mann seit 2016 in der nördlichen Oberpfalz, in Mittelfranken und darüber hinaus sein Unwesen getrieben. Bis dato werden ihm bis zu 27 Fälle von Tankbetrügereien vorgeworfen.

Vor dem Tanken gestohlene Kennzeichen angebracht

Er hatte laut Polizei jeweils, bevor er mit seinem VW Passat zum Tanken fuhr, gestohlene Nummernschilder angebracht. Dann tankte er und fuhr davon, ohne zu bezahlen. Erst nach langer Ermittlungsarbeit und Auswertung der Videoaufzeichnungen gelang es der Polizei, das richtige Kennzeichen des Autos festzustellen.

Spur führte zunächst nach Tschechien

Es handelte sich um eine tschechische Zulassung. In Zusammenarbeit mit der tschechischen Polizei konnte der Mann ermittelt werden. Am Mittwoch klickten dann in Weiden die Handschellen: Zivilfahnder nahmen den Mann fest. Die Ermittler gehen davon aus, dass der 65-Jährige noch für weitere Tankbetrügereien und auch für Ladendiebstähle, Urkundenfälschungen sowie Kennzeichendiebstähle als Täter in Betracht kommt. Die Ermittlungen dauern an.