Serie von Firmeneinbrüchen - Fahndung nach Bande

Die Polizei hat eine südosteuropäischen Bande ermittelt, die für eine Serie von Firmeneinbrüchen in Westmittelfranken verantwortlich sein soll. Festgenommen werden konnte noch keiner der Tatverdächtigen, die Fahndung läuft.

Von Dezember bis März aktiv

Die Täter sollen im Zeitraum von vergangenem Dezember bis Februar dieses Jahres auf der Suche nach Bargeld in mehrere Firmen in Gunzenhausen und Aurach eingebrochen sein. Sie stehen auch im Verdacht, im März drei Einbrüche in Hilpoltstein (Lkr. Roth) begangen zu haben.

Sachschaden höher als Beute

Bei den meisten Einbrüchen war der entstandene Sachschaden deutlich höher als der Wert der Beute. Nach Auskunft der Polizei liegt der Sachschaden insgesamt bei rund 10.000 Euro.