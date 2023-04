Serie von Brandstiftungen beunruhigt Landshut

Flammen aus Papiercontainern, brennende Papierhandtuchspender in öffentlichen Toiletten – die Gründe, warum die Freiwillige Feuerwehr Landshut ausrücken muss, wiederholen sich derzeit. Seit am 22. April, einem Samstag, ein Feuer auf einer Toilette neben dem Spielplatz auf der Mühleninsel gemeldet wurde, gab es bis einschließlich Donnerstagabend (27. April) 15 Einsätze.

Brandorte wiederholen sich

Auffallend: Die Brandorte konzentrieren sich auf die Innenstadt sowie den Hauptfriedhof, die Mühleninsel und das Bahnhofsareal. Auch deshalb gehen Polizei und Feuerwehr von vorsätzlichen Taten aus. Bislang konnten alle Feuer schnell gelöscht werden, lediglich in einem Fall bestand laut Feuerwehr zwischenzeitlich die Gefahr, dass die Flammen aus einem brennenden Papiercontainer auf ein Nachbargebäude übergreifen – was die Einsatzkräfte aber verhindern konnten.

Toilette am Ländtorplatz gesperrt

Auch das Rathaus war zweimal betroffen: Erst brannten hier am Sonntagabend laut Feuerwehr zwei Container, am Donnerstagmittag bemerkte dann der Hausmeister, dass es in der öffentlichen Toilette brannte. Am Dienstag war nicht weit entfernt der Handtuchspender in der Toilette am Ländtorplatz angezündet worden. Diese musste nun gesperrt werden, bis der Schaden behoben ist.

Fahndung ohne Ergebnis

Verletzt wurde bislang niemand durch die Feuer. Eine Suche nach dem Täter oder den Tätern blieb bislang stets ohne Ergebnis. Am Donnerstag setzte die Polizei auch einen Hubschrauber und Polizisten in Zivil ein. Ein bewaffneter Zivilbeamter sorgte dabei für Irritationen an Schulen. Die Polizei gab aber Entwarnung.