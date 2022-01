Serie von Bankeinbrüchen - Polizei schnappt Tatverdächtigen

16 Mal ist seit November in niederbayerische Bankfilialen eingebrochen worden. Zum Beispiel in Tann im Kreis Rottal-Inn, wo mehrere Zehntausend Euro erbeutet wurden. Einbrüche gab es auch in den Landkreisen Landshut, Passau oder Kelheim. Zuletzt hatte die Polizei eine Ermittlungsgruppe eingesetzt. Jetzt konnte in Österreich ein Tatverdächtiger festgenommen werden.

In Wien erwischt

Es handelt sich um einen 43 Jahre alten Norweger, der ins Visier der Fahnder geraten war. Der Mann wollte am Montag von Oslo über Wien-Schwechat in seine ehemalige Heimat nach Pristina fliegen. Am Flughafen in Österreich fiel er wegen gefälschter Ausweisdokumente auf.

Verdächtiger wurde EU-weit gesucht

Schnell stellte sich heraus: der Norweger wird EU-weit gesucht. Er wurde sofort festgenommen und wartet nun auf seine Auslieferung nach Deutschland. Er könnte auch für Einbrüche über Niederbayern hinaus im süddeutschen Raum verantwortlich sein. Insgesamt wurde ein mittlerer sechsstelliger Betrag erbeutet, so die Polizei.

Weitere Ermittlungen laufen

Ob der Festgenommene an allen Einbrüchen beteiligt war und ob der Mann alleine in die vorwiegend ländlichen Bankfilialen einstieg und die Geldautomaten aufknackte oder ob es noch Hintermänner gibt, ist noch nicht klar. Dazu gehen die Ermittlungen weiter, heißt es.