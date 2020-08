Serie reißt nicht ab: Wieder gelockerte Radmuttern in Schwaben

Er hatte wohl noch einmal Glück gehabt: Ein 51-Jähriger aus Buchdorf (Landkreis Donau-Ries) war am Freitag unterwegs nach Monheim, als ihm etwas an seinem Wagen komisch vorkam. Bei genauerem Hinsehen entdeckte er, dass alle fünf Radmuttern des vorderen linken Reifens gelockert worden waren. Das Auto war von Donnerstag auf Freitag vor dem Haus des Mannes abgestellt gewesen.

Bereits am Mittwoch hatte die Polizei mitgeteilt, dass sich jemand an zwei Autos zu schaffen gemacht hatte, die in Blindheim (Landkreis Dillingen) in einer nicht abgeschlossenen Garage gestanden waren. An einem Wagen wurden sämtliche Radmuttern gelockert, am anderen war es nur eine.

Bislang keine schwereren Unfälle

Seit Ende April erreichen die Polizei in Nordschwaben immer wieder Berichte über gelockerte Radmuttern. Bisher hat es deswegen noch keine schlimmen Unfälle gegeben, aber immer wieder gefährliche Situationen. So hatte sich im April auf der B2 bei Kaisheim bei Tempo 100 das linke Vorderrad eines Golfs gelöst. Das Auto kippte mit der linken Fahrzeugfront auf den Asphalt. Der 42-jährige Fahrer konnte seinen Wagen aber in der Spur halten und schließlich kontrolliert abbremsen.

Sind mehrere Täter unterwegs?

Anfang August waren dann erstmals auch landwirtschaftliche Fahrzeuge betroffen, ein Mähdrescher und ein Schlepper. Um die Radmuttern hier zu lockern, so ein Polizeisprecher aus Donauwörth, brauche man extra Gerätschaften. Es sei deshalb gut möglich, dass es sich um mehrere Täter handle. Insgesamt sind der Polizei in Nordschwaben seit Anfang des Jahres mehr als 70 Fälle gemeldet worden. Sie bittet daher die Bevölkerung um Hinweise unter der Telefonnummer 0906/706670.

Wie man sich schützen kann

Grundsätzlich sollte man vor der Fahrt einmal um sein Fahrzeug herumgehen und dieses auf Beschädigungen oder gelockerte Radmuttern untersuchen. Darauf weist die Polizei hin.