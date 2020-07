Serie rechtsextremer Drohmails: Auch Münchner Anwältin betroffen

Die Serie rechtsextremer Drohmails mit der Unterschrift "NSU 2.0" reißt nicht ab. Ein anonymer Verfasser habe am Freitag mindestens zwei E-Mails mit identischem Inhalt an insgesamt 15 Adressaten geschickt, berichtete die "Welt am Sonntag". Zu den Empfängern sollen demnach neben Hessens Innenminister Peter Beuth (CDU) auch die Linken-Politikerin Janine Wissler und die Kabarettistin Idil Baydar gehören. Die beiden Frauen hatten schon früher Drohschreiben erhalten.

Münchner Strafverteidigerin ebenfalls bedroht

Auch nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur ging eine neue derartige E-Mail an eine Reihe von in der Öffentlichkeit bekannten Empfängern. Eine Berliner Kolumnistin sowie eine Strafverteidigerin aus München bestätigten der "Welt am Sonntag", die hessische Polizei habe sie schon im vergangenen Jahr informiert, dass Briefe abgefangen worden seien, die derselben Quelle zugerechnet würden. Beide Frauen wollten zu ihrem Schutz anonym bleiben.