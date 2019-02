Separatorenfleisch: Was das ist und ob man's isst

Wie wird in Bayern die Qualität von Wurstwaren sichergestellt? Das wollte die Landtags-SPD etwas genauer wissen, nachdem ihr ein Fernsehbeitrag ungut aufgestoßen war. Man sah darin einen Metzger, der in einem Versuch "Fleisch" herstellte, das kaum zehn Prozent Fleisch enthielt, weil die übrigen neun Zehntel aus Wasser und "Separatorenfleisch" von Geflügel fabriziert waren. Die so gepanschte Wurst wurde dann von der Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft (DLG) mit Silber ausgezeichnet - was ferne Erinnerungen an den Skandal um ebenfalls DLG-prämiertes Müller-Brot weckt.

Der feine Unterschied: Zubereitung per Hand oder Maschine

Lebensmittelrechtlich in Ordnung ist das nicht. Werden Fleischstückchen maschinell von Knochen abgetrennt, spricht man von Separatorenfleisch - diese Art der Herstellung muss auf den Produkten entsprechend gekennzeichnet sein, erklärte Michael Mayer, zuständig für Fleischhygiene im bayerischen Umweltministerium.

Allerdings: Wird das Fleisch manuell von den Knochen geschabt, gilt es nicht als Separatorenfleisch und muss deshalb auch nicht gekennzeichnet sein.

Letzte Kontrolle 2014

Ob die Kennzeichnungspflicht tatsächlich eingehalten wird oder nicht kann – da sich das Endprodukt ja nicht unterscheidet - nur auf eine Art festgestellt werden: Man müsse in die Betriebe gehen, um zu sehen, wie tatsächlich produziert werde, so Mayer:

„Wir haben in Bayern ausschließlich einen Hersteller für Separatorenfleisch. Man hat ihn 2014 im Rahmen einer Aktion überprüft, damals wurde festgestellt, der Betrieb hat dieses Separatorenfleisch ausschließlich an Betriebe außerhalb Bayern geliefert.“ Michael Mayer

"Kein Abfallprodukt"

Rund viertausend Tonnen produzierte der Betrieb im vergangenen Jahr. Das Ministerium, aber auch Abgeordnete verweisen darauf, dass Separatorenfleisch kein Abfallprodukt sei und auch dazu diene, den Lebensmittelmüll zu dezimieren.