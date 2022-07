Sensationsfund in Bayern - Wassergöttin gibt Rätsel auf

Die 19 Zentimeter große, braun-rötliche Ton-Statuette trägt einen mystischen Namen, die "Wassergöttin", und sie wurde vermutlich vor rund 3.000 Jahren von den Bewohnern einer Hallstatt-Siedlung an der tiefsten Stelle einer Wasserrinne versenkt. Als sogenannte Hallstattkultur wird die Zeit zwischen 800-450 vor Christus bezeichnet.

Dass die Statue tief in einem damaligen Gewässer lag, sei kein Zufall, glauben die Archäologen. Denn sie wurde absichtlich dort platziert: Ihr Fundort liegt in der fränkischen Trockenplatte, ringsum waren Quellen. Die Figur könnte also als Schutzgöttin dazu gedient haben, das Versiegen des Wasserlaufs zu verhindern, oder sie war eine rituelle Opfergabe. Das bislang in Mitteleuropa einzigartige Fundstück sei ein neuer Star im Landesamt für Denkmalpflege und beweise ihm, dass Bayern schon vor rund 3.000 Jahren ein Kulturland war, erklärte Kunstminister Markus Blume bei der Präsentation des Sensationsfundes.

Sensationsfund dank Zusammenarbeit von Archäologie und Planungsbehörden

Die feingearbeitete Ton-Figur wurde bereits im März 2021 bei archäologischen Erkundungen zur sogenannten Bodendenkmalspflege ausgegraben. Diese Arbeiten fanden vor dem Bau einer Umgehungsstraße im unterfränkischen Mönchstockheim im Landkreis Schweinfurt statt. Markus Blume freut sich über den Erfolg, den diese gezielte Grabung in der archäologisch bedeutsamen Lage hatte: Rings um den Fundort sind bereits Siedlungsreste aus der Hallstattzeit bekannt. Trotzdem hat die Wassergöttin dem Archäologen-Team des Bayerischen Landesamts für Denkmalpflege in München nach ihrer Bergung viele Fragen aufgegeben.

Für Chefkonservator Mathias Pfeil hat sich die monatelange Detektivarbeit gelohnt, denn mit jeder aufwändigen archäologischen Analyse wurde die Einzigartigkeit der Tonstatuette deutlicher, zu der es bislang keinen Vergleichsfund gibt.