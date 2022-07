Sensationsfund aus Eisenzeit - 3.000 Jahre alte Wassergöttin

Die in Unterfranken ausgegrabene kleine Statue, die Wissenschaftsminister Markus Blume und das Team des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege heute in München präsentiert haben, könnte vor knapp 3.000 Jahren als Wassergöttin verehrt worden sein. Die Funktion der Statue ist aber rätselhaft. "Vergleichsfunde gibt es keine", heißt es vom Landesamt für Denkmalpflege.

Entdeckt bei Straßenbauarbeiten

Die 19 Zentimeter große Keramikstatue sei bei Grabungen vor dem Bau einer Straße in Sulzheim (Landkreis Schweinfurt) entdeckt worden - in einer Rinne, die einer Siedlung zwischen dem 8. und 6. Jahrhundert vor Christus möglicherweise zur Wasserentnahme diente, teilte das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege in München am Mittwoch mit.