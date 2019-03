Sensationsfund auf GWF-Areal: mehr als 4.000 Jahre altes Grab

Auf dem Gelände neben dem Firmensitz der GWF in Repperndorf laufen derzeit Vorbereitungen für den Neubau einer zentralen Kelterstation. Dabei wird das Grundstück archäologisch untersucht, weil es sich im Bereich bekannter Bodendenkmäler befindet. Seit November 2018 wurden dort insgesamt fast 50 archäologische Funde gemacht, die bis auf das 5. oder 4. Jahrtausend v. Chr. datiert werden können.

Fast 50 archäologische Funde auf dem GWF-Gelände

Jetzt erfuhr BR24 von einem Sensationsfund auf dem Areal: ein sogenanntes Hockergrab mit dem Skelett eines Knaben oder Jungen. Das Skelett dürfte über 4.000 Jahre alt sein. Der Tote wurde mit angewinkelten Beinen in West-Ost-Richtung beigesetzt. Das Skelett samt Schädel und Gebiss ist vollständig erhalten. Der Fund in Repperndorf soll heute Vormittag den Medien präsentiert werden. Direkt im Anschluss wird das Skelett geborgen und in ein Museum gebracht.

Skelett in Hockergrab wird in Museum überführt

Hockergräber gehören zu den ältesten bekannten Beerdigungsformen. Die ältesten bisher gefundenen Gräber datieren noch in die Jüngere Altsteinzeit. In Europa war diese Bestattungsform ab der frühen Jungsteinzeit (ca. 5.600 bis 2.200 v. Chr.) bis in die frühe Bronzezeit die häufigste.