Sensation: Nach 120 Jahren brüten wieder Störche in Bamberg

In Bamberg ist ein brütendes Storchenpaar entdeckt worden - in der Stadt gilt das als Sensation. Wie es am Donnerstag auf Nachfrage des BR aus dem Bamberger Rathaus heißt, geht die bislang letzte Sichtung eines brütenden Storches in der Stadt auf das Jahr 1900 zurück.

Umzug in die Altstadt: Störche bauen Horst in Domnähe

Jetzt aber hat sich ein Storchenpaar in der Bamberger Altstadt auf einem Dach nahe des Doms einen Horst gebaut und setzt zum Brüten an. Den Storchenexperten und stellvertretenden Vorsitzenden des Landesbundes für Vogelschutz, Thomas Stahl, überrascht das nicht. Schließlich kämen die Tiere in Bayern seit Jahren immer häufiger vor.

Rund um Bamberg - ob in Frensdorf, Stegaurach oder Pettstadt - dort also, wo die Nahrungsflächen günstiger seien als in der Stadt, lebten teilweise seit mehr als 20 Jahren wieder Störche - oder waren gar nie weg. Weil die Horste dort aber mittlerweile belegt seien, sei ein Pärchen eben in die Stadt gezogen.

Störche finden rund um Bamberg viel Nahrung

Probleme bei der Nahrungsfindung hätten die Tiere dort kaum. Der Storch sei in Sachen Ernährung ein regelrechter Generalist und finde auch rund um die Komposthaufen in der Gartenstadt etwas zu fressen. Zum anderen sei ein Flug in das nahrungsreiche Aurach-, Main- oder Regnitztal für die Tiere auch von Bamberg aus kein Problem.