Im vergangenen Jahr hat es immer wieder Hinweise gegeben, jetzt gibt es einen Beweis: Im Bergwald bei Bad Hindelang ist ein Luchs in eine Fotofalle getappt. Nach Angaben der Bayerischen Staatsforsten ist der Nachweis eine kleine Sensation für das Allgäu. Der letzte Luchs soll dort nämlich vor ungefähr 150 Jahren geschossen worden sein. Und zwar genau in dem Gebiet, in dem eine Wildkamera jetzt ein Bild eines Luchses aufgenommen hat.

Erster Luchs im Allgäu seit Jahrzehnten

Noch ist laut dem Gebietsbetreuer des Naturschutzgebiets Allgäuer Hochalpen, Henning Werth, nicht viel bekannt über das fotografierte Tier. So ist auf dem Bild nicht zu erkennen, ob es sich um ein Männchen oder ein Weibchen handelt. Auch woher der Luchs kommt, ist nach Werths Worten nicht nachvollziehbar. Die nächstgelegenen Verbreitungsgebiete sind laut Werth in der Ostschweiz und im Bayerischen Wald. Im Montafon und im Lechtal habe es nur einzelne, vorübergehende Vorkommen gegeben. Im Vergleich zum Wolf hat die Wildkatze zwar einen geringeren Aktionsradius. Hundert Kilometer seien aber eine leicht überwindbare Distanz.

Wiederansiedlung des Luchses im Bayerischen Wald

Der Luchs ist die größte Wildkatze Europas. Er wurde jahrhundertelang gejagt und schließlich ausgerottet. Seit den 1970er Jahren gab es Versuche, wieder Luchse in Bayern anzusiedeln – und zwar im Bayerischen Wald. Das Experiment ist gelungen. Zuletzt ist die Zahl der Tiere in der Region sogar wieder gestiegen. Die Mitarbeiter des Nationalparks Bayerischer Wald sowie die des benachbarten tschechischen Nationalparks Böhmerwald zählten zwischen Anfang 2017 und Anfang 2018 29 ausgewachsene Luchse sowie sieben Junge. Im Jahr zuvor waren es noch 21 Luchse und drei Jungtiere.