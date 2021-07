"Sensation": 200 junge Flussperlmuscheln bei Hof entdeckt

Die jahrzehntelangen Maßnahmen zum Schutz der vom Aussterben bedrohten Flussperlmuscheln zeigen Erfolge: In einem völlig ausgetrockneten Bachbett im Dreiländereck im Landkreis Hof an der Grenze Bayern-Sachsen-Tschechien wurden jetzt überraschend 200 Jungtiere entdeckt.

Flussperlmuscheln: Größte Zuchtstation Deutschlands steht bei Hof

"Das ist schon eine kleine Sensation", so Wolfgang Degelmann, Geschäftsführer des Bund Naturschutz (BN) Hof. Der BN betreibt in der Huschermühle bei Regnitzlosau im Landkreis Hof die größte Zuchtstation Deutschlands für die bedrohten Tiere, die bis zu 100 Jahre alt werden können. Der Fund der 200 kleinen Muscheln sei der beste Beweis für die Effektivität und die Nachhaltigkeit der verschiedenen grenzüberschreitenden Schutzprogramme von Naturschützern und Behörden, betonte Regierungsdirektor Jochen Uebelhoer von der Regierung von Oberfranken.

Muscheln überleben trockenen Sommer

Diese etwa daumengroßen Jungtiere sind acht bis zehn Jahre alt. "Sie haben sich prächtig entwickelt und sogar den heißen und trockenen Sommer 2019 überlebt, in dem dieser Bachabschnitt eigentlich völlig ausgetrocknet war", so Wolfgang Degelmann. Wegen der Trockenheit hatten die Muschel-Experten damals ältere Muscheln in andere Bäche umgesiedelt. Doch die jetzt entdeckten Jungtiere waren damals noch so klein und hatten sich auf der Suche nach Wasser tief in den Bachboden eingegraben, so dass die Experten sie nicht sehen konnten.

Vom Aussterben bedrohte Tierart brauchen sauberes Wasser

Die Flussperlmuschel gilt als eine der ältesten Tierarten weltweit. Die ausgewachsen etwa handtellergroßen schwarzen Muscheln sind unscheinbar und wirken mit ihrem nierenförmigen Bau auf den ersten Blick wie ein Stück Holzkohle. Doch sie sind ein wichtiger Indikator für ein funktionierendes Ökosystem, sagen Muschelexperten wie Ondrej Spisar aus Tschechien, der die deutsche Zuchtstation mit aufgebaut hat. Die Muscheln können nur in sauberen, klaren Gewässern überleben und brauchen zum Heranwachsen die Bachforellen, in deren Kiemen sie die ersten Lebensjahre verbringen.

Zwischen Acker und Bach: Schutzstreifen zeigen Wirkung

Für das Projekt werden unter anderem mit EU-Fördergeldern Schutzstreifen angelegt, damit von Ackerflächen weniger Sand und Sediment in die Bäche gelangt. Mit dem Ergebnis sind die Experten zufrieden: Bei einer Kontroll-Untersuchung im Rahmen des sogenannten Interreg-Projekts, bei dem grenzüberschreitende Kooperationen von EU-Ländern unterstützt werden, wurde die "gute bis sehr gute" Wasserqualität deutlich.