Sennfeld: 110 Kühne-Mitarbeiter im Warnstreik für mehr Lohn

Im Kühne-Werk in Sennfeld (Lkr. Schweinfurt) sind am Donnerstag für drei Stunden die Einmachgläser still gestanden. Grund hierfür war ein Warnstreik, mit dem die Mehrheit der Mitarbeiter ihrer Forderung nach mehr Lohn Nachdruck verlieh.