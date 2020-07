15.07.2020, 09:44 Uhr

Senkung der Mehrwertsteuer: Kaufen die Kunden wirklich mehr?

Seit dem 1. Juli gilt in Deutschland die reduzierte Mehrwertsteuer auf Waren und Dienstleistungen. Die Bundesregierung will damit die wegen Corona schwächelnde Konjunktur ankurbeln. Aber kommt die Steuersenkung auch wirklich bei den Kunden an?