Seniorin vergisst 4.000 Euro am Bankomat: Dieb gibt Geld zurück

Kurz vor Weihnachten sind einer Seniorin aus Wackersdorf im Kreis Schwandorf in einer Bankfiliale 4.000 Euro gestohlen worden. Fast drei Monate später hat die 81-Jährige das Geld jetzt vom Dieb zurückbekommen, wie die Polizei in Schwandorf berichtet.

Kuvert vergessen

Die Dame hatte den Betrag demnach kurz vor Weihnachten in einer Wackersdorfer Bankfiliale abgehoben und die Geldscheine in ein Kuvert geschoben. Dann ließ sie das Kuvert auf dem Geldautomaten liegen. Als sie kurze Zeit später ihr Versehen bemerkte und zurückkehrte, war das Geldkuvert bereits verschwunden.

Dieb wurde gefilmt

Die Schwandorfer Polizisten überprüften in der Folgezeit die Aufnahmen der Überwachungskamera in der Bank. So sei man auf die Spur eines 51-Jährigen aus Wackersdorf gekommen. Der Mann habe "augenscheinlich der Verlockung des Geldes nicht widerstehen" können, schreibt die Polizei weiter.

Mit dem Geld zum Verhör

Als man den 51-Jährigen dann zur Vernehmung vorlud, habe der Mann das Kuvert mit den vollständigen 4.000 Euro auf die Polizeiwache mitgebracht und den Beamten ausgehändigt. Mittlerweile ist die 81-Jährige wieder im Besitz des Geldes.