Seniorin übergibt Schockanrufer mehr als 200.000 Euro

Erneut war ein Schockanrufer erfolgreich und hat eine Seniorin aus Marktredwitz im Landkreis Wunsiedel um viel Besitz gebracht.

Übergabe an einer Bushaltestelle

Wie die Polizei am Montag mitteilte, riefen die Betrüger bei der 87-Jährigen an und erzählten ihr die übliche Geschichte eines schweren Verkehrsunfalls, den ein Familienangehöriger verursacht habe, der nun dringend Geld benötige.

An einer Bushaltestelle habe die 87-Jährige etwas über hunderttausend Euro Bargeld an einen unbekannten Mann übergeben, außerdem Schmuck und Gold im Wert von ebenfalls etwas mehr als hunderttausend Euro. Der Polizei zufolge war er zwischen 20 und 30 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß und hatte dunkelblonde Haare. Bekleidet war er mit einer kurzen Hose und einem T-Shirt. Die Kripo Hof bittet um Zeugenhinweise.

Ähnlicher Fall in Hessen

Ein ähnlicher Fall ereignete sich im hessischen Hofheim. Hier erbeuteten Schockanrufer sogar 300.000 Euro von einer Seniorin. Die Betrüger brachten die Frau aus dem Main-Taunus-Kreis mit der in solchen Fällen üblichen erfundenen Geschichte eines von der Tochter angeblich verursachten tödlichen Verkehrsunfalls dazu, das Geld herauszugeben, wie die Polizei in Wiesbaden am Montag mitteilte.

Nachdem die Rentnerin gegenüber den Anrufern über ihre Vermögensverhältnisse informiert hatte, forderten die Betrüger sie auf, das Bargeld und Gold aus ihrem Bankschließfach zu holen. Das Vermögen übergab die Seniorin danach an eine unbekannte Frau, die sich als Mitarbeiterin der Gerichtskasse ausgab. Als dreiste Krönung der Betrugsmasche meldete sich später eine angebliche Staatsanwaltschaft und bestätigte telefonisch den Zahlungseingang.

Dass es auch anders geht, zeigt das Beispiel der 82-jährigen Marlene Bayer aus Rimpar im Landkreis Würzburg. Sie hatte fünfmal innerhalb von vier Jahren Trickbetrüger gestellt, die sie zur Geldherausgabe bewegen wollten. Dafür hatte die Seniorin im Herbst 2023 die Medaille für Verdienste um die Innere Sicherheit erhalten.

Urteil gegen einen Schockanrufer aus Landshut

Im April hatte das Landgericht Landshut zudem einen 39-Jährigen zu einer Freiheitsstrafe von vier Jahren verurteilt. Er war Teil einer internationalen Bande, die in Bayern ältere Menschen mit Schockanrufen zur Übergabe von Geld veranlasst haben soll.

Da Schockanrufer immer wieder erfolgreich sind, hat die Polizei in den vergangenen Jahren unterschiedliche Aufklärungskampagnen gestartet.

Mit Informationen von AFP.