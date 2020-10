Seniorin stürzt mit Auto in die Schwarzach

In einem dramatischen Rettungseinsatz haben Polizeibeamte in Neunburg vorm Wald (Lkr. Schwandorf) eine Seniorin gerettet, die mit ihrem Auto am Donnerstagmorgen in den Fluss Schwarzach gestürzt war. Die 74-Jährige hatte sich der Polizei zufolge mit dem Schuh in der Fußmatte verfangen und unbeabsichtigt Gas gegeben. Ihr Auto kam daraufhin von der Straße ab, durchbrach einen Gartenzaun und stürzte drei Meter tief in den Fluss. Das Auto landete auf dem Dach im Wasser.

Mit Brecheisen Beifahrertür aufgestemmt

Polizeibeamte wateten durch das Wasser zu dem Auto, stemmten mit einem Brecheisen die Beifahrertür auf und befreiten die Frau aus dem Wagen. Die Autofahrerin erlitt leichte Verletzungen und wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht.

Der Wagen musste später mit einem Kran geborgen werden. Die Feuerwehr hatte vorsorglich eine Ölsperre errichtet.