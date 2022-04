Seniorin stirbt nach Wohnungsbrand in Bamberg

Gegen 22.30 Uhr am Ostermontag hatte der Brandmelder in der Wohnung der Frau in einem Mehrfamilienhaus in der Weißenburgstraße in Bamberg Alarm ausgelöst. Als die Polizei eintraf, seien die Räume stark verqualmt gewesen, sagte ein Sprecher dem BR.

Feuerwehr rettet Frau aus verqualmter Wohnung

Während das Haus evakuiert wurde, retteten Einsatzkräfte der Feuerwehr die Seniorin aus ihrer Wohnung. Sie sei reanimiert und ins Krankenhaus gebracht worden, wo sie später an den Folgen der Rauchgasvergiftung verstarb, so der Polizeisprecher.

Kripo Bamberg hat Ermittlungen aufgenommen

Den Brand habe die Feuerwehr schnell löschen können. Die weiteren Hausbewohner kehrten noch in der Nacht in ihre Wohnungen zurück. Die Kriminalpolizei Bamberg will nun die Brandursache ermitteln.