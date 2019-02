Seniorin landet mit Elektro-Rollstuhl in Lappersdorfer Kreisel

Eine Seniorin hat sich am Dienstagnachmittag bei Lappersdorf im Landkreis Regensburg mit ihrem Elektrorollstuhl verfahren und ist in einem Verkehrskreisel gelandet.

Versehentlich in Kreisverkehr eingefahren

Wie die Polizei Regenstauf jetzt mitteilte, traf eine Polizeistreife die 85-Jährige mit ihrem elektrischen Rollstuhl am Pendlerparkplatz am Lappersdorfer Kreisel. Die Frau erzählte den Beamten daraufhin, dass sie versehentlich in den Kreisverkehr der B16 eingebogen war, in dem gerade wegen des Berufsverkehrs viel los war.

Polizeibeamte als Freund und Helfer

Die Polizisten lotsten die Seniorin aus dem Kreisel heraus. Anschließend konnte die Frau ihre Fahrt fortsetzen.