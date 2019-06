Seniorin kommt beim Baden im Weßlinger See ums Leben

Für eine 72-jährige Münchnerin endete Freitagfrüh eine Schwimmrunde im Weßlinger See tödlich. Die Frau war nach Zeugenaussagen am Ostufer des Sees baden gegangen. Wenig später bemerkten zwei Frauen die Rentnerin regungslos in Ufernähe treibend. Die Helfer zogen die Frau an Land und begannen sofort mit Wiederbelebungsmaßnahmen.

Erfolglose Wiederbelebungsversuche

Der Rettungsdienst setzte die Reanimation bis in die Klinik fort. Jedoch verstarb die 72-Jährige im Laufe des Vormittags im Krankenhaus. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Es gebe jedoch keinen Verdacht auf Fremdverschulden. Die Beamten gehen von einem tragischen Badeunfall aus.

Zwei tödliche Badeunfälle am Ammersee

Am Dienstagnachmittag war ein 69-Jähriger beim Schwimmen im Ammersee ums Leben gekommen. Der Münchner war am Strandbad in Herrsching ins Wasser gegangen. Eine halbe Stunde später bemerkten Badegäste, wie er leblos in Bauchlage im Wasser trieb. Der Mann konnte zwar noch wiederbelebt werden, er starb aber kurz darauf im Krankenhaus.

Die Wasserwacht Dießen barg am Freitagnachmittag ebenfalls aus dem Ammersee die Leiche einer 79-jährigen Frau. Sie galt seit Mittwochabend als vermisst. Zuletzt war sie am Strandbad St. Alban gesehen worden. Die Rettungskräfte suchten mit Hubschraubern und Booten nach der Seniorin. Eine Münchner Spezialfirma entdeckte die Tote mittels Schallwellen.