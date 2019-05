Seniorin kommt bei Wohnungsbrand ums Leben

Nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Aichach bei Augsburg ist eine 81-Jährige am Freitag gestorben. Die Polizei vermutet, dass das Feuer im Wohnzimmer der Frau ausgebrochen war.

Frau wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht

Als die Einsatzkräfte am Ort des Geschehens ankamen, stand dichter Qualm in der Wohnung. Die Seniorin saß mit schweren Brandverletzungen auf dem Sofa. Sie wurde in eine Klinik gebracht, starb aber kurz darauf an ihren Verletzungen.

Die anderen Bewohner des Hauses blieben unverletzt. Der entstandene Sachschaden liegt schätzungsweise im unteren fünfstelligen Bereich.

Polizei geht nicht von Brandstiftung aus

Wie es zu dem Feuer kommen konnte, muss noch geklärt werden. Brandstiftung schließt die Polizei zum jetzigen Zeitpunkt aus. Die Ermittlungen laufen.