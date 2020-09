Seniorin in Marktredwitz getötet: Haftbefehl gegen 17-Jährigen

Ein 17-Jähriger steht im Verdacht, in Marktredwitz eine 92 Jahre alte Seniorin getötet zu haben. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mitteilten, war die betagte Frau am Sonntag von einer Pflegedienst-Mitarbeiterin leblos in ihrer Wohnung aufgefunden worden. Die Obduktion der Leiche ergab, dass die Seniorin aufgrund massiver Gewalteinwirkung gegen den Kopf zu Tode gekommen war.

Hinweise einer Zeugin führten zur Festnahme des 17-Jährigen

Die Ermittlungen von Kripo und Staatsanwaltschaft führten zur Festnahme eines 17 Jahre alten Irakers, der in Deutschland geboren wurde. Eine Zeugin hatte einen jungen Mann gesehen, der vom Wohnhaus der Seniorin weglief.

17-jähriger Tatverdächtiger hatte Autos in Marktredwitz beschädigt

Die Beschreibung passte zu dem 17-Jährigen, der Autos beschädigt hatte und dabei herumschrie. Da er unter Drogen stand, war er in ein Krankenhaus gebracht worden. Dort wurde er festgenommen. Anschließend kam er in eine Justizvollzugsanstalt. Ein Motiv für die Tat ist laut Polizei unbekannt.