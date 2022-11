Seniorin (81) und Beifahrer(91) bei Unfall schwer verletzt

Zwei Schwerverletzte und ein Sachschaden in Höhe von 35.000 Euro: Das ist die Bilanz eines Unfalls am Freitagabend in Ebermannstadt im Landkreis Forchheim. Wie die Polizei mitteilte, war im Gemeindeteil Kanndorf eine 81 Jahre alte Autofahrerin mit ihrem Wagen aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten und mit dem Anhänger eines Traktors zusammengestoßen.

Feuerwehr befreit die beiden Senioren aus dem Autowrack

Durch den Aufprall wurde das Auto von der Fahrbahn geschleudert, heißt es in der Mitteilung weiter. Die Fahrerin und ihr 91 Jahre alter Beifahrer wurden eingeklemmt. Die Feuerwehr musste die beiden Senioren aus dem stark beschädigten Autowrack befreien. Unverletzt blieb nach Polizeiangaben der Fahrer des Traktors. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 35.000 Euro.