Seniorenresidenz Schliersee soll neuen Betreiber bekommen

In der Seniorenresidenz Schliersee sollen Bewohner über Monate unzureichend versorgt worden sein. Die Staatsanwaltschaft wurde eingeschaltet – jetzt steht fest: Der Betreiber will die Einrichtung an ein anderes Unternehmen übergeben. Damit könnte die Schließung verhindert werden, die derzeit noch für Ende September geplant ist.

Verhandlungen schon sehr weit fortgeschritten

Die Arbeitsgemeinschaft der Pflegekassenverbände in Bayern hatte den Vertrag mit dem aktuellen Betreiber des Heims bis September gekündigt. „Wir bedauern diese Entwicklung sehr und arbeiten mit allen Behörden zusammen, damit möglichst keine negativen Auswirkungen für die uns anvertrauten betagten Menschen und unsere Mitarbeiter eintreten“, betonte die Geschäftsführung des Heims.

Es liefen derzeit mehrere Verhandlungen. Die Gespräche mit einem potenziellen Betreiber seinen bereits sehr weit fortgeschritten, sagte die Geschäftsführung. Diese Lösung würde die lückenlose Kontinuität des Pflegeheims gewährleisten. Ansonsten sollte den Bewohnern eine Unterbringung in einer anderen Einrichtung angeboten werden.

BR-Recherchen machten Missstände öffentlich

Ende März war nach Recherchen des Bayerischen Rundfunks bekannt geworden, dass die Staatsanwaltschaft München II wegen Verdachts auf Körperverletzungsdelikte bei 88 Bewohnern des Heimes ermittelt. Einige seien verwahrlost und unterernährt gewesen, hatte eine Sprecherin der Anklagebehörde damals mitgeteilt. Zudem würden 17 Todesfälle untersucht. Zwei Verstorbene wurden den Angaben zufolge exhumiert.

Aktueller Betreiber sieht sich nicht verantwortlich

Der Leiter der Seniorenresidenz, Robert Jekel, wies die Vorwürfe schon damals zurück. Er betonte, er sehe keine schwerwiegenden Mängel. Er hatte die Stelle nach eigenen Angaben erst nach Beginn der Ermittlungen angetreten. In dem Heim hatte es 2019 einen Betreiberwechsel gegeben. Laut Landratsamt richteten sich Vorwürfe teils gegen einen vorangegangenen Betreiber.