Seniorenresidenz Schliersee: Bericht zeigt weitere Problemfälle

Das Gesundheitsministerium schreibt in seinem neuesten Bericht, dass 2019 in 173 Einrichtungen im Freistaat erhebliche Mängel festgestellt wurden. Der Bericht liegt dem BR vor. Darin ist die Rede von 444 einzelnen Sachverhalten. Erheblich sind Pflegemängel für das Ministerium dann, wenn sie eine Gefahr für Leben, Gesundheit oder Freiheit der Bewohner darstellen.

Aus dem Papier geht außerdem hervor, dass die Seniorenresidenz Schliersee nicht das einzige Heim im Freistaat ist, das wegen Pflegemängeln in jüngster Zeit schließen musste: Geschlossen hat im August demnach eine Einrichtung in Coburg, im September eine weitere in Burglengenfeld. Das Ministerium schreibt weiter: "Es bestehen in Bayern derzeit mehrere Einrichtungen, die in Zusammenhang mit einer Betriebsuntersagung zu sehen sind." Nach Informationen von BR Recherche laufen derzeit offiziell fünf Betriebsuntersagungen, so viele wie nie zuvor im Freistaat. Auf eine entsprechende BR-Anfrage äußerte sich das Gesundheitsministerium bis Redaktionsschluss nicht.

Ministerium lobt Heimaufsicht Miesbach

Das Gesundheitsministerium bezeichnet in seinem Bericht zur Seniorenresidenz Schliersee die Heimaufsicht im Landkreis Miesbach als"engagiert". Gerade in der schwierigen Phase rund um das Pandemiegeschehen sei sie ihren Aufgaben nach bestem Wissen und Gewissen nachgekommen. Ein Einschreiten des Ministeriums als oberster Fachaufsicht sei nicht erforderlich gewesen.

Vertreter von Grünen, SPD und FDP haben bereits in der Vergangenheit deutlich gemacht, dass sie diese Bewertung nicht teilen. Auch Aussagen von Interviewpartnern und nichtöffentliche Unterlagen, die BR Recherche vorliegen, zeichnen ein anderes Bild. Demnach ist die Heimaufsicht Miesbach nicht allen Beschwerden nachgegangen und hat Kontrollen vorab angekündigt.

Offenbar erste Konsequenzen aus Fall Schliersee

Aus dem Bericht geht hervor, dass das Gesundheitsministerium die Kontrolle der Heime in mindestens zwei Punkten nachjustieren will: Bei erheblichen Mängeln soll jede Heimaufsicht künftig Anordnungen erlassen. Welcher Art diese Anordnungen sein sollen, lässt der Bericht offen. Außerdem kann jede Heimaufsicht künftig auch "für besonders gelagerte Einzelfälle hinsichtlich kritischer Einrichtungen" eine Spezialeinheit am Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) anfordern - die sogenannte Taskforce Infektiologie/ Steuerungsstelle Pflege.

Grüne, SPD und FDP sehen weiteren Diskussionsbedarf

Am Mittag kommt der Gesundheitsausschuss zusammen. Einige Abgeordnete rechnen mit einer ähnlich turbulenten Sitzung wie im Oktober. Damals hatte das Gesundheitsministerium erste Antworten auf einen Fragenkatalog von Grünen, SPD und FDP vorgelegt. Die Oppositionsvertreter kritisierten, dass der Bericht die gestellten Fragen nicht beantwortete. Der Ausschuss forderte daraufhin einen ergänzenden Bericht an.

BR-Recherchen machten Fall Seniorenresidenz Schliersee publik

Der BR berichtete im März über massive und seit Jahren andauernde Pflegemängel. Im Sommer kündigten die Pflegekassen den Versorgungsvertrag zu Ende September. Die Einrichtung ist inzwischen geschlossen, die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft München II laufen weiter: Sie überprüft 17 ungeklärte Todesfälle und untersucht, ob die alten Menschen womöglich verhungert und verdurstet sind. Außerdem wird zu verschiedenen Körperverletzungsdelikten an 88 Bewohnern ermittelt.