Trotz Impfung: 36 Corona-Fälle in Pflegeheim in Bayreuth

Im Rahmen einer Reihentestung in einem Bayreuther Seniorenheim sind insgesamt 36 Bewohnerinnen und Bewohner sowie Mitarbeitende positiv auf das Coronavirus getestet worden. Wie das Gesundheitsamt Bayreuth auf BR-Nachfrage mitteilt, seien bei den Betroffenen keine schweren Krankheitsverläufe und nur in wenigen Fällen leichte Symptome festgestellt worden.

Impfschutz könnte bei schwachem Immunsystem schneller sinken

Von den 26 infizierten Bewohnern seien 20 geimpft gewesen, von den zehn betroffenen Mitarbeitenden seien es sieben gewesen, teilt die Behörde weiter mit. Als möglichen Grund für die Infektionen der geimpften Senioren vermutet das Gesundheitsamt, dass die Impfung bei einem schwachen Immunsystem weniger lange wirke als bei einem starken.

Diese Meinung vertritt auch Leif Erik Sander im Gespräch mit BR24. Der Impfforscher von der Berliner Charité erklärt, dass die Drittimpfung vor allem für Ältere nach einem halben Jahr durchaus sinnvoll sei. Dass sich jetzt jeder seinen dritten Pieks holen müsse, sobald die komplette Impfung älter als sechs Monate ist, könne man so daher nicht pauschal sagen, so Sander. Für junge Erwachsene mit einem gesunden Immunsystem sei nach zwei Impfdosen auch nach einem halben Jahr ausreichend Schutz vor einer schweren Covid-19-Erkrankung vorhanden.

Pflegeheim greift zu Corona-Schutzmaßnahmen

Um die Ausbreitung des Virus in dem Seniorenheim in Bayreuth zu verhindern, seien in der Einrichtung zahlreiche Maßnahmen getroffen worden, heißt es. Neben der Einrichtung eines eigenen Pandemiebereichs würden die Mitarbeitenden täglich getestet und trügen bei der Versorgung der infizierten Bewohner Schutzanzüge. Außerdem sollen Besuche in der Einrichtung derzeit untersagt sein.

Infektionen in Seniorenheim sorgen für hohe Inzidenz in Bayreuth

Die 36 Corona-Fälle in dem Seniorenheim tragen auch dazu bei, dass der Inzidenzwert in Bayreuth derzeit der höchste in ganz Oberfranken ist. Bis Dienstag registrierte das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) in der Stadt insgesamt 57 Neuinfektionen innerhalb einer Woche. Der Inzidenzwert für Bayreuth liegt nach Angaben des Robert Koch-Instituts aktuell bei 96.