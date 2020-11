Seniorenheim Ochsenfurt: Trennung positiv und negativ Getesteter

In einem Seniorenheim in Ochsenfurt hat es einen Corona-Ausbruch gegeben. Das zuständige Gesundheitsamt informierte nun über das weitere Vorgehen. "In der Einrichtung wird man jetzt versuchen, positiv getestete Bewohner von den noch negativ getesteten Bewohnern zu trennen.", erklärte Dr. Johann Löw, Leiter des Würzburger Gesundheitsamts.

Weitere Untersuchungen bei negativ getestete Personen

Eine zentrale Aufgabe für das Seniorenheim sei nun laut Löw die Kohortierug, also die Trennung von positiv und negativ getesteten Personen. Gleichzeitig sollen aber alle negativ getesteten Personen weiterhin untersucht werden. Es könne nämlich durchaus sein, so Löw, dass negativ getestete Personen im Verlauf der kommenden Tage noch Corona-positiv werden. Daher könnte sich die Zahl der Infizierten unter Umständen noch erhöhen. Bislang haben sich laut Information des Seniorenheims 46 Bewohner und 30 Mitarbeiter, also 76 Personen, mit Covid-19 infiziert.

Erfahrungen aus anderen Seniorenheimen werden berücksichtigt

Beim aktuellen Vorgehen wird auch auf Erkenntnisse von Corona-Ausbrüchen in Würzburger Seniorenheimen im Frühjahr zurückgegriffen. Damals wurden infizierte Bewohner ebenfalls isoliert, um eine Verbreitung des Virus zu verhindern. Auch hinsichtlich der Zahl der Hausärzte, die die Behandlung übernehmen, würden Erkenntnisse aus dem Frühjahr in das Konzept für das Ochsenfurter Seniorenheim einfließen. "Die wichtigste Aufgabe für die Heimleitung wird aber sein, ausreichend Pflegepersonal zur Verfügung zu haben.", so Johann Löw.

Corona-Test im Krankenhaus gab den Ausschlag

Bekannt wurde der Corona-Ausbruch, weil ein Bewohner des Seniorenheims in ein Krankenhaus aufgenommen und dort positiv getestet worden war. Daher wurden im Seniorenheim, von dem der Bewohner kam, am eine Reihentestung von allen 109 Bewohnern und Mitarbeitern durchgeführt. Das Seniorenheim steht mittlerweile unter einer 14-tägigen Quarantäne.

Wie genau das Virus in die Einrichtung kam, ist laut Johann Löw vom Würzbuger Gesundheitsamt nach wie vor unklar. Das Gesundheitsamt hat bereits eine Besichtigung des Heims durchgeführt. Laut Löw habe das Hygienekonzept hinsichtlich der Besucher wohl gestimmt.