Seniorenheim in Ebern startet Hilferuf nach Pflegepersonal

Er habe immer gebetet, dass es St. Elisabeth nicht erwischt, sagt Stefan Dünkel. Zwei Jahre lang seien sie in der Senioreneinrichtung in Ebern im Landkreis Haßberge gut durchgekommen. Doch wie überall in Franken hat sie jetzt der Personalmangel erwischt und zwar richtig. Daher hat der Leiter des Seniorenheims einen Aufruf gestartet.

"Von unseren 53 Pflegemitarbeitern sind derzeit 38 von Corona betroffen", sagt Dünkel. Die Versorgung der 62 Bewohnerinnen und Bewohner sei derzeit ein großes Problem. Das verfügbare Personal könne irgendwann nicht mehr, gehe irgendwann auf dem Zahnfleisch, da ist Dünkel sicher. Akut sucht er nach Menschen, die grundpflegerische Tätigkeiten machen können: "Auch wenn es nur leichte Pflege ist."

Aufruf zieht schnell weite Kreise

Das Schöne: Von einer Blumenhändlerin über einen Fahrlehrer bis hin zu Bürokräften haben sich bereits viele Leute auf den Aufruf gemeldet. Er wurde unter anderem über Eberns Bürgermeister Jürgen Hennemann (SPD), die örtliche Feuerwehr sowie über diverse Kanäle auf Social Media verbreitet.

"Mein Telefon steht nicht mehr still", sagt Dünkel. "Seit 16.00 Uhr nur Läuten, Läuten, Läuten." Allerdings machten viele schnell einen Rückzieher wenn sie hörten, dass sie auch in der Pflege und nicht etwa nur bei der Essensausgabe helfen müssten. Hauptsächlich werde die Unterstützung jedoch in der Pflege gebraucht.

Viele Ansteckungen trotz hoher Impfquote

Derzeit müsse er coronapositive Mitarbeiter auch ohne Symptome nach Hause schicken. Mittlerweile kämen auch die Bewohnern der Einrichtung mit einer Infektion weitestgehend gut zurecht, "die haben höchstens Schnupfen, Erkältung, vielleicht auch mal Grippesymptome", sagt Dünkel. Trotz einer Impfquote nahe der 100 Prozent habe es unter Bewohnern und Belegschaft viele Ansteckungen gegeben.

Landkreis Haßberge bei Inzidenz deutschlandweit auf Platz zwei

Dünkel weiß um den Pflegenotstand, den es in Bayern bereits einmal gegeben hat. "Wir sind eigentlich immer gut besetzt gewesen, auch überbesetzt, aber jetzt ist es zu knapp", so Dünkel. Er rechnet damit, dass sich die Lage erst im Laufe der nächsten zehn Tagen wieder entspanne.

Deutschlandweit steht der Landkreis Haßberge bei der 7-Tage-Inzidenz mit einem Wert von 3.225,2 an zweiter Stelle. Hilfsangebote nehme das Seniorenzentrum ab 8.00 Uhr früh über die Verwaltung entgegen.