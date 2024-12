Seniorenheim in der Münchner Innenstadt in Flammen

Die Münchner Feuerwehr informierte auf X darüber, dass der Dachstuhl des Vincentinums im der Münchner Altstadt in Flammen steht. Das "Gebäude wird geräumt", so die Nachricht um 15.20 Uhr. Es gibt sieben Verletzte, so die Feuerwehr. Außerdem gibt es eine starke Rauchentwicklung durch den Brand.

Glockenturm in Flammen

Das Seniorenheim liegt in der Oettingenstraße am Englischen Garten im Bezirk Altstadt-Lehel. Die Flammen hätten mittlerweile auch den historischen Turm erfasst, so ein Sprecher der Feuerwehr. Inzwischen müsse man von einem offenen Dachstuhlbrand sprechen. Rund 60 Personen wurden ins Freie gerettet. Die Feuerwehr ist mit mehreren Löschzügen im Großeinsatz.